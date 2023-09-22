دوري روشن السعودي
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4 - 0
ن م
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Craig Goodwin 8'عبدالله الحافظ 24'فيصل فجر 65'اوديون ايغالو 88'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

الوحدة v أبهاالنتائج والإحصائيات,