دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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Anselmo 81'
أليكس تيليس 11'Abdulelah Al Amri 39'كريستيانو رونالدو 49'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

الوحدة v النصرالنتائج والإحصائيات,