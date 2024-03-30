دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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Anselmo 42', 51'
كرستيان تيو 29', 68'Saad Al-Shurafa 73'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

الوحدة v الفتحالنتائج والإحصائيات,