دوري روشن السعودي
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
Anselmo 45'Hussain Al-Issa 45' + 3'Yahya Naji 90' + 7'
Jawad El Yamiq 90' + 5' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الوحدة v الشبابالنتائج والإحصائيات,