دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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Jawad El Yamiq 36'Craig Goodwin 82'اوديون ايغالو 90' + 4' (جزاء)
Saleh Al-Abbas 86'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

الوحدة v الرياضالنتائج والإحصائيات,