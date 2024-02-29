دوري روشن السعودي
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3 - 3
ن م
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اوديون ايغالو 20', 74' (جزاء)فيصل فجر 35'
Musa Barrow 28'Mateus 45', 86'
(ش١ 2-2) (ن م 3-3)

الوحدة v التعاونالنتائج والإحصائيات,