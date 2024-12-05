دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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اوديون ايغالو 6'C. Goodwin 58'
C. Bassogog 33'I. Kone 37'J. El Yamiq 40' (هدف عكسي)
(ش١ 1-3) (ن م 2-3)

الوحدة v الأخدودالنتائج والإحصائيات,