دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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Craig Goodwin 37', 51'
جورجينيو فينالدوم 18', 81'ديماراي غراي 90' + 8'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

الوحدة v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,