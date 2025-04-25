دوري أبطال آسيا النخبة
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7 - 0
ن م
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سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 6'ماركوس ليوناردو 25'سالم الدوسري 33'ألكساندر ميتروفيتش 55'مالكوم 79'ناصر الدوسري 84'عبد الله الحمدان 86'
(ش١ 3-0) (ن م 7-0)

الهلال v غوانغجو إف سيالنتائج والإحصائيات,