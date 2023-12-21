دوري روشن السعودي
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7 - 0
ن م
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Sergej Milinkovic-Savic 18', 18' (جزاء), 79', 90' + 5'سالم الدوسري 72'Mohamed Kanno 82'روبن نيفيز 86'
(ش١ 2-0) (ن م 7-0)

الهلال v أبهاالنتائج والإحصائيات,