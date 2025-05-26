دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 0
انتهت
team-logo
ألكساندر ميتروفيتش 25' (ضربة جزاء)سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 69'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

الهلال ضد القادسيةالنتائج والإحصائيات,