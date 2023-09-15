دوري روشن السعودي
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6 - 1
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 30' (جزاء)ياسر الشهراني 45' + 4'Nasser Al Dawsari 68'مالكوم 83'سالم الدوسري 87' (جزاء), 90' + 5'
Ali Al-Zaqan 90' + 6'
(ش١ 2-0) (ن م 6-1)

الهلال v الرياضالنتائج والإحصائيات,