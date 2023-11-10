دوري روشن السعودي
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2 - 0
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 81'Mohamed Kanno 90' + 9'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

الهلال v التعاونالنتائج والإحصائيات,