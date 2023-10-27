دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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Sergej Milinkovic-Savic 1'ألكساندر ميتروفيتش 37'روجير إيبانيز 84' (هدف عكسي)
آلان سانت ماكسيمين 58'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الهلال v الأهليالنتائج والإحصائيات,