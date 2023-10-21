دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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أندرسون تاليسكا 52'كريستيانو رونالدو 56'
جورج كيفين نكودو 45' + 2'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

النصر v ضمكالنتائج والإحصائيات,