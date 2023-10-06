دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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أوتافيو 3'أندرسون تاليسكا 28'
سعد بقير 36' (جزاء)كارل توكو ايكامبي 90' + 2'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

النصر v أبهاالنتائج والإحصائيات,