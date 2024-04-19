دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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Abdulelah Al Amri 72'ساديو ماني 76', 82'
Fashion Sakala 6'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

النصر v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,