دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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كريستيانو رونالدو 17'أوتافيو 72'
سالم النجدي 29'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

النصر v الفتحالنتائج والإحصائيات,