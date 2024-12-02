دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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رومان سايس 80' (هدف عكسي)
أكرم عفيف 53'A. Ounas 90' + 9' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

النصر v السدالنتائج والإحصائيات,