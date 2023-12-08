دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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كريستيانو رونالدو 33'أوتافيو 45' + 3'أندرسون تاليسكا 67', 90' + 4'
أندري غراي 68'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

النصر v الرياضالنتائج والإحصائيات,