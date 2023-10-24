دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 3
ن م
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أندرسون تاليسكا 25'ساديو ماني 56'كريستيانو رونالدو 61', 81'
اسماعيل محمد 63'Almoez Ali 67'Michael Olunga 85'
(ش١ 1-0) (ن م 4-3)

النصر v الدحيلالنتائج والإحصائيات,