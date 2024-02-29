دوري روشن السعودي
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4 - 4
ن م
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أندرسون تاليسكا 31' (جزاء), 61', 71'ساديو ماني 90' + 4' (جزاء)
Ahmad Al Mhemaid 53'انطونيو خوسي دي كارفالهو 66'Faiz Selemani 84'باولو ريكاردو 90' + 9'
(ش١ 1-0) (ن م 4-4)

النصر v الحزمالنتائج والإحصائيات,