دوري روشن السعودي
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4 - 3
ن م
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كريستيانو رونالدو 4', 52'أندرسون تاليسكا 17', 45' + 6'
فرانك كيسييه 30'رياض محرز 50' (جزاء)Firas Al-Buraikan 87'
(ش١ 3-1) (ن م 4-3)

النصر v الأهليالنتائج والإحصائيات,