دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 0مجم 3 - 0
ن م
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جون دوران 9', 84'كريستيانو رونالدو 27' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

النصر v الاستقلالالنتائج والإحصائيات,