دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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أليكس تيليس 43'مارسيلو بروزوفيتش 59'كريستيانو رونالدو 73' (جزاء)
Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi 85'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

النصر v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,