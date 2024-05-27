دوري روشن السعودي
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4 - 2
ن م
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كريستيانو رونالدو 45' + 3', 69'Abdulrahman Ghareeb 79' (جزاء)Meshari Al Nemer 90' + 5'
فرحة علي الشمراني 88'فابينيو 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 4-2)

النصر v الاتحادالنتائج والإحصائيات,