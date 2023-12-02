دوري أبطال إفريقيا
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0 - 2
ن م
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Alexandre Guedes 45' + 4', 67'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

النجم الساحلي v بيترو أتلتيكوالنتائج والإحصائيات,