دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Cherif Ndiaye 35'Osman Bukari 88'
Filip Ugrinic 48'Cedric Itten 61' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

النجم الأحمر بلغراد v يونج بويزالنتائج والإحصائيات,