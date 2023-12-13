دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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In-Beom Hwang 76'أليكساندر كاتاي 90' + 1'
Micah Hamilton 19'Oscar Bobb 62'كالفن فيليبس 85' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

النجم الأحمر بلغراد v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,