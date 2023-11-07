دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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Benjamin Henrichs 81' (هدف عكسي)
تشافي سيمونز 8'لويس أوبيندا 77'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

النجم الأحمر بلغراد v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,