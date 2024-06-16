الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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Mamadou Niass 56'Ahmed Abdelaziz Mody 70' (جزاء)Mohamed Salem 74'
Mohamed Hany 87'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

المقاولون العرب v الجيشالنتائج والإحصائيات,