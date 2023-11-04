الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Joseph Ochaya 89' (جزاء)
طاهر محمد طاهر 45' + 4'Mohamed Hany 84'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

المقاولون العرب v الأهليالنتائج والإحصائيات,