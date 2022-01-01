المواجهة لم تكن سهلة على زملاء ساديو ماني

صعد منتخب السنغال إلى دور الـ8 من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون بعد انتصاره في ثمن النهائي على منتخب الرأس الأخضر بهدفين دون رد.

الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بعد حرمان العارضة لساديو ماني من هدف محقق، وقد شهد صمود منتخب الرأس الأخضر رغم لعبه منقوصًا منذ الدقيقة الـ21 بعد طرد لاعب وسطه باتريك أندرادي ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله العنيف ضد بابي جاي لاعب السنغال.

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بداية الشوط الثاني جاءت مثيرة للجدل، إذ شهدت إصابة ماني وفوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر بعد اصطدامهما معًا خلال محاولة الأول اللحاق بالكرة والثاني إبعادها من خارج منطقة جزائه.

ولم يستطع فوزينيا إكمال اللقاء وخرج من الملعب ليُشارك بدلًا منه الحارس البديل، لكن الحكم وبعد العودة إلى تقنية الفيديو قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه وسط ذهول الجهاز الفني واللاعبين.

ضغط السنغال ازداد بعد الطرد الثاني للرأس الأخضر وقد أسفر سريعًا عن هدف التقدم وسجله مهاجم ليفربول بتسديدة رائعة عند الدقيقة الـ63، وقد احتاج الحكم عدة دقائق لمراجعة الهدف بالفيديو قبل إقرار صحته.

حاول لاعبو الرأس الأخضر العودة بالنتيجة لكن دون جدوى، بل استطاع أسود التيرانجا إحراز الهدف الثاني في آخر لحظات المباراة بواسطة بامبا دينج من هجمة مرتدة سريعة.

السنغال ستواجه في دور الـ8 المتأهل بين منتخبي مالي وغينيا الاستوائية، حيث ستقام المباراة التي ستجعمعهما في ثمن النهائي يوم غدٍ الأربعاء.