كأس أمم إفريقيا
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
Evidence Makgopa 57'Teboho Mokoena 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

المغرب v جنوب أفريقياالنتائج والإحصائيات,