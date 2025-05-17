الدوري المصري الممتاز
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0 - 4
انتهت
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إسلام عيسى 9', 40'M. Reda 76'أيمن سعد موكا 83'
(½ 0-2) (انتهت 0-4)

المصري ضد سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,