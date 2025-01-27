الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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A. El Saadawy 22' (جزاء)M. Hamada 54'
Oufa 28'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

المصري v إنبيالنتائج والإحصائيات,