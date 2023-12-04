دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 2
ن م
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ابدولامير ال زيرجاوي 14'Franco Atchou 15'Mohammad Qasem 42'
Mirzhakhon Mirakhmadov 62'Martin Boakye 90' + 4'
(ش١ 3-0) (ن م 3-2)

القوة الجوية v أجمكالنتائج والإحصائيات,