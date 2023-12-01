دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 4
ن م
team-logo
Henry Onyekuru 56', 69'
جورج كيفين نكودو 16' (جزاء), 65'Abdulaziz Al Shahrani 36'أسان سيساي 90' + 6'
(ش١ 0-2) (ن م 2-4)

الفيحاء v ضمكالنتائج والإحصائيات,