دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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Anthony Nwakaeme 19' (جزاء)Fashion Sakala 45' + 6'Sultan Mandash 74'
Elman Tagayev 36' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

الفيحاء v أهالالنتائج والإحصائيات,