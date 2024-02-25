دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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Abdelhamid Sabiri 45' + 1'Fashion Sakala 70', 89'
جريجورز كريشوياك 29' (جزاء)Ahmed Abdu 90' + 6'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

الفيحاء v أبهاالنتائج والإحصائيات,