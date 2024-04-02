دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
Fashion Sakala 53'
أوسكار دوارتي 47'Anselmo 56'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

الفيحاء v الوحدةالنتائج والإحصائيات,