دوري روشن السعودي
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0 - 2
ن م
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Ali Al-Bulayhi 86'ألكساندر ميتروفيتش 90' + 11' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

الفيحاء v الهلالالنتائج والإحصائيات,