دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
Fashion Sakala 29'Abdelhamid Sabiri 69'
دجانيني 47'Sofiane Bendebka 76'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

الفيحاء v الفتحالنتائج والإحصائيات,