دوري روشن السعودي
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
Ricardo Ryller 13'Fashion Sakala 45' + 7'Sultan Mandash 76' (جزاء)
Hisham Al Dubais 87'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الفيحاء v الخليجالنتائج والإحصائيات,