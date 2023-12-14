دوري روشن السعودي
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0 - 4
ن م
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Firas Al-Buraikan 11', 30'Ali Majrashi 17'رياض محرز 43' (جزاء)
(ش١ 0-4) (ن م 0-4)

الفيحاء v الأهليالنتائج والإحصائيات,