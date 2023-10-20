دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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Mourad Batna 21'دجانيني 45' + 4'Lucas Zelarayan 70'عباس الحسن 90' + 10'
زكريا سامي السوداني 55'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

الفتح v أبهاالنتائج والإحصائيات,