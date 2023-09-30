دوري روشن السعودي
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5 - 1
ن م
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كرستيان تيو 45' + 5', 89', 90' + 2'Mourad Batna 67'دجانيني 86'
Craig Goodwin 21'
(ش١ 1-1) (ن م 5-1)

الفتح v الوحدةالنتائج والإحصائيات,