دوري روشن السعودي
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3 - 4
انتهت
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سفيان بن دبكة 15', 24'مراد باتنا 82'
ناصر الدوسري 50'سالم الدوسري 60'ألكساندر ميتروفيتش 85', 90' + 2'
(½ 2-0) (انتهت 3-4)

الفتح ضد الهلالالنتائج والإحصائيات,