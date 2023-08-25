دوري روشن السعودي
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0 - 5
ن م
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ساديو ماني 27', 81'كريستيانو رونالدو 38', 55', 90' + 6'
(ش١ 0-2) (ن م 0-5)

الفتح v النصرالنتائج والإحصائيات,