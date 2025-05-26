دوري روشن السعودي
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3 - 2
انتهت
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ماتياس فارغاس 45' + 4'مراد باتنا 81'M. Machado 90' + 6'
كريستيانو رونالدو 42'ساديو ماني 75'
(½ 1-1) (انتهت 3-2)

الفتح ضد النصرالنتائج والإحصائيات,